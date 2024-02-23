شؤون فلسطينية

الحرب على غزة: حصيلة الشهداء الصحفيين ترتفع إلى 132

الحرب على غزة: حصيلة الشهداء الصحفيين ترتفع إلى 132
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 132، وذلك بعد استشهاد الزميلين الصحفيين محمد ياغي، ومصعب أبو زايد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 132 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين محمد تشرين ياغي (مصور صحفي مع عدة وسائل إعلام) في قصف منزل في الزوايدة هو وعائلته، ومصعب أبو زايد (مذيع ومقدم برامج في إذاعة القرآن الكريم) في قصف منزل بمخيم النصيرات مع عائلته".

والشهداء الصحفيون والصحفيات هم/ن: محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف، محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد أبو هويدي، أحمد جمال المدهون، محمد عبد الخالق العف، محمد يونس الزيتونية، محمد خير الدين، أحمد ماهر خير الدين، جبر أبو هدروس، أكرم الشافعي، حمزة وائل الدحدوح، مصطفى ثريا، علي أبو عجوة، عبد الله بريص، محمد أبو داير، أحمد بدير، شريف عكاشة، هبة العبادلة، فؤاد أبو خماش، محمد الثلاثيني، يزن الزويدي، وائل أبو فنونة، إياد الرواغ، عصام اللولو، محمد عبد الفتاح عطا الله، رزق الغرابلي، نافذ عبد الجواد، آلاء حسن الحمص، أنغام أحمد عدوان، زيد أبو زايد، ياسر ممدوح، محمد رسلان شنيورة، محمود مشتهى، محمد تشرين ياغي، مصعب أبو زايد".

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