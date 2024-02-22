مجلس الحرب الإسرائيلي يصادق على إرسال وفد يتقدمه رئيس موساد للمشاركة بمباحثات باريس



وادعى غالانت خلال اجتماعه مع ماكغورك، أن إسرائيل "مستعدة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لمنع الجوع والمرض".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي، قرر، مساء الخميس، المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات التي من المقرر أن تنعقد يوم غد الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة (حماس) والمقاومة الفلسطينية بغزة.يأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن تقدم في المفاوضات من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة وهدنة إنسانية في قطاع غزة، خاصة قبل حلول شهر رمضان في بداية شهر آذار/ مارس المقبل.وفي وقت سابق، حث كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، بريت ماكغورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد للمشاركة في جولة المحادثات الثانية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم غد الجمعة، في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.ولفتت وسائل الإعلام الأسرئيلية إلى أن المبعوث الأميركي نقل رسائل إلى إسرائيل تفيد بـ"تقدم مباحثات" التهدئة في غزة وطالب تل أبيب بالحرص على المشاركة في محادثات باريس التي تعقد بمشاركة أميركية قطرية مصرية، وفق ما نقل (موقع عرب 48).كما قال المبعوث الأميركي، خلال اجتماعاته في إسرائيل إن واشنطن تتوقع من تل أبيب إرسال وفد للمشاركة في محادثات باريس، وقال إن الإدارة الأميركية ترصد "تقدماً" في محادثات صفقة تبادل الأسرى.بدوره، أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، ماكغورك، أن إسرائيل "ستوسع من التفويض الممنوح للوفد المفاوض" في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.جاء ذلك خلال اجتماع بين غالانت وماكغورك في مقر "وزارة الأمن الإسرائيلية" في تل أبيب، بحثا خلاله الجهود التي وصفها بـ"المتقدمة" للتوصل إلى مخطط جديد "يسمح بإعادة الرهائن إلى إسرائيل".وشدد غالانت على أن إسرائيل "ستوسع التفويض للجهات المتفاوضة، وفي الوقت نفسه، ستزيد الضغط العسكري على حماس - حتى تطرح الشروط الممكنة لإعادة الرهائن"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب غالانت.كما ناقش المبعوث الأميركي مع غالانت نوايا إسرائيل اجتياح رفح؛ وبحسب البيان الصادر عن مكتب غالانت، بحث الاثنان "الظروف التي ستمكن الجيش الإسرائيلي من تفكيك كتائب حماس في جنوبي قطاع غزة" وفق تعبير البيان.