بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: لا توجد خطة لنقل أكثر من مليون فلسطيني من رفح
نقلت وكالة أنباء (بلومبرغ) الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن مجلس الحرب الإسرائيلي، لا يمتلك خطة واضحة لنقل أكثر من مليون فلسطيني من رفح جنوبي قطاع غزة، قبل اجتياح يبدو وشيكا للمدينة.
وأضافت بأن مسؤولين إسرائيليين اعترفوا سرا بأنه الحكومة ليست لديها استراتيجية محددة لكيفية القيام بذلك، وإلى متى سيستمر، وإلى أين سيذهب سكان رفح، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية أن إسرائيل عازمة على المضي قدما في هدف نقل أكثر من مليون مدني من رفح قبل الهجوم على المدينة المتاخمة لمصر.
وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع (بلومبرغ) أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لنقل المدنيين من رفح و"ينتظر وصولها".
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية أن إسرائيل عازمة على المضي قدما في هدف نقل أكثر من مليون مدني من رفح قبل الهجوم على المدينة المتاخمة لمصر.
وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع (بلومبرغ) أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لنقل المدنيين من رفح و"ينتظر وصولها".
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