بالتعاون مع بريطانيا.. الأردن يقوم بإنزال جوي لتقديم مساعدات طبية في غزة

رام الله - دنيا الوطنقامت طائرة تابعة للجيش الأردني، بإنزال مساعدات "طبية عاجلة" في غزة بالتعاون مع بريطانيا.ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، الأربعاء، بإنزال مساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأوضح أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".وبحسب الجيش الأردني يتم إنزال المساعدات بواسطة مظلات موجهة بنظام تحديد المواقع (جي بي أس).