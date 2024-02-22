شؤون فلسطينية

تقارير: أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تقارير: أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قالت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، أعطت الضوء الأخضر، بالموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.

ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، عن مصدرين متطابقين، قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أصبحت تفكر بقدر أكبر من الجدية في ضرورة الاعتراف، لكن الملف ما زال قيد الدراسة.

وأضاف أحدهما، وهو دبلوماسي فضل عدم الافصاح عن اسمه، أن أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقوا على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية وأن الدولة الخامسة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، ما زالت ترفض الاعتراف أحادي الجانب في الوقت الحالي.

وأكد المصدران أن أغلبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد القرار، لكن خشية الدول العربية في استخدام أميركا لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، دفع إلى التريث في التقدم بمشروع قانون على الصعيد الدبلوماسي في نيويورك.

أما المصدر الآخر فقال إن إدارة الرئيس بايدن أبلغت عددا من الدول العربية بأن أولوياتها في الوقت الحالي تنصبُ على إتمام صفقة الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وبعد الانتهاء منها سيتم العودة للحديث مع الحكومة الإسرائيلية عن خطة السلام الجديدة وضرورة وضع خطة زمنية لتطبيقها.

وكشف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رفض خلال الأسابيع الماضية الحديث عن الخطة ومناقشتها وأن إلحاح الرئيس بايدن بضرورة الحديث عن خطة السلام الجديدة لإيجاد منفذ سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ساهم في تأجيج الموقف بينهما ما أدى إلى جفاف في التواصل استمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وزاد المصدر أن عددا من الدول الأوروبية والعربية حثت الولايات المتحدة على ضرورة الذهاب للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية في حال تعنت الجانب الإسرائيلي بوجهة نظره ورفضه الانخراط في خطة السلام المقدمة.

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