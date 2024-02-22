إعلان بشأن طلبة المدارس الفلسطينيين الدارسين بفلسطين والعالقين في مصر

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية؛ أنه عقب تواصلها مع وزارة التربية والتعليم، تم التوافق على إعادة فتح باب التسجيل في طلبات الالتحاق بمبادرة طلبة المدارس الفلسطينية - العالقين في جمهورية مصر العربية نتيجة عدوان الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على شعبنا.





يأتي ذلك لإتمام تحصيلهم العلمي والأكاديمي من دولة فلسطين عبر تطبيق آلية التعليم عن بعد بما يتماشى مع قرارات الوزارة في الوقت الراهن.





وقالت إن إعادة فتح التسجيل سيكون حتى موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٩ شباط/فبراير كموعد نهائي.





وأكدت السفارة بأن الدراسة "الأونلاين" ستبدأ بشكل استثنائي للمسجلين خلال الآونة المعلن عنها عبر هذا الإعلان، لتبدأ مطلع شهر آذار/ مارس القادم وتنتهى مع نهاية المقررات بالفصل الصيفي.





جدير بالذكر أنه سبق وأعلنت السفارة لأولياء الأمور وطلبة المدارس المتواجدين والعالقين حالياً في جمهورية مصر العربية، تسجيل وإرفاق كافة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي:





https://forms.gle/LNsts9EquyrT6Chx8





وتؤكد سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية على حرص دولة فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة على بذل كافة الجهود التي تصب في صالح طلبة فلسطين في كافة المراحل الدراسية وتيسّر عليهم استكمال رحلتهم التعليمية.

رام الله - دنيا الوطن