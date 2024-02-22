شؤون فلسطينية

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ
جانب من آثار العدوان على غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات في التاريخ، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.

وأورد البنك، في أحدث تحليلاته لآثار العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الخميس، أن "الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80٪ في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22٪ في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها".

وقال البنك إن "الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريباً، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي. كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية". ويتوقع البنك الدولي أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2023 المستويات المسجلة في عام 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وأعلن البنك، أمس، تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية، تضاف إلى منحة أخرى بقيمة 35 مليون دولار أعلنها في كانون الأول الماضي، لدعم تقديم الغذاء والماء والخدمات الصحية في حالات الطوارئ لسكان غزة.

وقال البنك: أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ تشرين الأول 2023، إلى تفاقم الأزمة المالية العامة الحادة بالفعل، ما أثر بشدة في تقديم الخدمات العامة، وستساند هذه المنحة (30 مليون دولار) دفع رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية، للمساعدة على ضمان عدم تفويت الطلبة التعليم الأساسي.

وأضاف: نظرا إلى أن 40٪ من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاما، فإن التعليم يعد أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية. وقد أدى الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام. وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ تشرين الأول.

أخبار ذات صلة

بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: لا توجد خطة لنقل أكثر من مليون فلسطيني من رفح

بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: لا توجد خطة لنقل أكثر من مليون فلسطيني من رفح

بالتعاون مع بريطانيا.. الأردن يقوم بإنزال جوي لتقديم مساعدات طبية في غزة

بالتعاون مع بريطانيا.. الأردن يقوم بإنزال جوي لتقديم مساعدات طبية في غزة

القدس: الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشاباً

القدس: الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشاباً

تقارير: أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تقارير: أربعة أعضاء دائمين في مجلس الأمن وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إعلان بشأن طلبة المدارس الفلسطينيين الدارسين بفلسطين والعالقين في مصر

إعلان بشأن طلبة المدارس الفلسطينيين الدارسين بفلسطين والعالقين في مصر

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

قيادي بحماس: لا يمكننا أن نغلق الأبواب أمام التوصل لاتفاق قبل رمضان

قيادي بحماس: لا يمكننا أن نغلق الأبواب أمام التوصل لاتفاق قبل رمضان

97 شهيداً و132 إصابة في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

97 شهيداً و132 إصابة في مجازر إسرائيلية جديدة بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

(كنيست) الإسرائيلي يصادق على بيان ضد الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

(كنيست) الإسرائيلي يصادق على بيان ضد الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية

&quot;مؤسسات الأسرى&quot;: بعض المعتقلين والمعتقلات تعرضوا لاعتداءات جنسية في سجون الاحتلال

"مؤسسات الأسرى": بعض المعتقلين والمعتقلات تعرضوا لاعتداءات جنسية في سجون الاحتلال

الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن صفقة تبادل مستمرة رغم التحديات.. ونرفض أي هجوم على رفح

الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن صفقة تبادل مستمرة رغم التحديات.. ونرفض أي هجوم على رفح

اشتية يكشف تطورات ومصير أموال المقاصة والأزمة المالية للسلطة

اشتية يكشف تطورات ومصير أموال المقاصة والأزمة المالية للسلطة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد للمرحلة المقبلة إما في رفح أو مخيمات المركز

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد للمرحلة المقبلة إما في رفح أو مخيمات المركز

هنية يصل القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس

هنية يصل القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس

الرئاسة ترد على نتنياهو بعد تصريحاته حول السيطرة الأمنية على الضفة وغزة

الرئاسة ترد على نتنياهو بعد تصريحاته حول السيطرة الأمنية على الضفة وغزة

محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق