قيادي بحماس: لا يمكننا أن نغلق الأبواب أمام التوصل لاتفاق قبل رمضان

قال قيادي في حركة حماس، إن الحركة لا يمكن أن تغلق الأبواب أمام التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل.





وأكد القيادي في حركة حماس الخارج، محمد نزال، في تصريح لقناة (الجزيرة) مجيباً عن سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل قبل حلول شهر رمضان، فأجاب أن "هذا الخيار قائم ولا يمكننا أن نغلق الأبواب أمام التوصل إلى اتفاق".





وأكد نزال على أن الجانبين يحتاجان إلى هذا الاتفاق وليس جانبا واحدا فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطن