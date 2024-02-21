منظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"



وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟".



وأضاف: "في أي عالم نعيش عندما تتعرّض الطواقم الطبية لخطر القصف أثناء قيامها بعملها؟ في أي عالم نعيش حين تُضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها لأنه لم يعد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى ولأنها أهدافًا للجيش؟".



وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "الوضع الصحي والإنساني في غزة لا إنساني ويستمر بالتدهور".



وأكّد أن "قطاع غزة أصبح منطقة موت"، وهو تعبير سبق أن استخدمه، مضيفًا: "دُمّر جزء كبير من الأراضي وقُتل أكثر من 29 ألف شخص وفُقد كثيرون آخرون يُفترض أنهم ماتوا وأُصيب عدد كبير جدا بجروح".



ولفت إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب، من أقل من 1% إلى أكثر من 15% في بعض المناطق.



وقال: "نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن! يجب إطلاق سراح الرهائن، ويجب أن تتوقف القنابل عن التساقط، ويجب أن يكون الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكنًا. يجب أن تسود الإنسانية".





رام الله - دنيا الوطنأكد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الوضع في قطاع غزة "لا إنسانيّ"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي دخلت شهرها الخامس.