الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن صفقة تبادل مستمرة رغم التحديات.. ونرفض أي هجوم على رفح





وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، بأن دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين وصلوا إلى الدوحة قادمين من قطاع غزة.





وحول ملف الوساطة في صفقة تبادل الأسرى والهدنة في القطاع، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، بأن جهود الدوحة مستمرة في الوساطة ولا تزال الاتصالات جارية بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها.





وأكد الأنصاري بأن الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة، لافتاً إلى أن تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق.





وقال: "ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، ونطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة".





وبشأن المخاوف من عملية عسكرية مرتقبة في مدينة رفح، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، بأن الوضع في رفح مقلق جدا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، و"نرفض بكل وضوح أي هجوم على المدينة".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن طائرة قطرية وصلت إلى العريش تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة.