اشتية يكشف تطورات ومصير أموال المقاصة والأزمة المالية للسلطة



وأوضح في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله اليوم الثلاثاء، أنه تم اتفاق، على أن تحول إسرائيل قيمة المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لترسل إلى حساب خاص في النرويج، واشترطت ألا يتم إرسال أي مبالغ إلينا من هذه الأموال، علما أن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.



وأضاف اشتية، أن هذا "الترتيب لا يعطينا حقنا في أموالنا بالكامل، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغ حجمها حتى تاريخه نحو 800 مليون شيكل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وسيتم تحويل ما يتبقى من أموال إلينا".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن إسرائيل ما زالت تحتجز أموال المقاصة كاملة، و"حتى اللحظة لم تقم بتحويل أي مبالغ إلينا، وهذا ما لم يحصل على مدار الـ30 عاما الماضية".