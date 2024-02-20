الصحة بغزة تكشف آخر تطورات الأوضاع داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة اليوم الثلاثاء، بأنه تم إخلاء 18 مريضاً من مجمع ناصر الطبي في خانيونس، إلى المستشفيات الميدانية، فيما لازال 118 مريض داخل المجمع.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته قوات الاحتلال الى ثكنة عسكرية قد تجاوز الكارثة ويشكل تهديد مباشر لحياة الطواقم والمرضى.وتابع بأن "الطواقم الطبية والمرضى لا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا حليب للاطفال وبلا اكسجين وبلا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة".وطالب القدرة المؤسسات الدولية باستخدام كافة الوسائل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عسكرة المستشفى وعودته للعمل وتوفير كل الاحتياجات الانسانية والطبية.