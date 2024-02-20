هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد للمرحلة المقبلة إما في رفح أو مخيمات المركز

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال أنهى مهمة تفكيك القدرات العسكرية لكتائب القسام في خانيونس، ويستعد للمرحلة المقبلة.وأضافت بأن المرحلة المقبلة بعد انتهاء العملية في خانيونس، ستكون إما في رفح أو في مخيمات المركز وسط القطاع، وذلك بالتنسيق مع قرارات المستوى السياسي.كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين عسكريين، بأن هناك تقديرات بقرب انتهاء العملية البرية في خانيونس، مشيرة إلى أن الجيش يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح.