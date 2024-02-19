سموتريتش: تشجيع هجرة المؤيدين لحماس من غزة هدف سياسي..ويجب أن يكون رمضان صعباً بالضفة





وتابع سموتريتش: بأن إسرائيل ستتجه إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية ضدها.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلائيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن "تشجيع هجرة السكان المؤيدين لحركة حماس من غزة هدف سياسي سيخلق واقعاً مختلفاً"، وفق زعمه.ونقلت صحيفة (معاريف) عن سموتريتش قوله، إن يجب أن يكون رمضان صعباً في الضفة الغربية أيضاً، حسب قناة (الجزيرة).وأضاف: "سيكون رمضان صعبا بالضفة دون عمال ورواتب وعلى الفلسطينيين معرفة أن هناك ثمنا عليهم دفعه"، وفق زعمه.ولفت الوزير الإسرائيلي المتطرف، إلى أنه "لا يوجد تجميد للبناء بالمستوطنات وواشنطن لم تطالب بذلك كشرط لتزويد إسرائيل بالذخيرة".