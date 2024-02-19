المالكي: حان الوقت لوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن





قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في مستهل كلمته أمام محكمة العدل الدولية إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.





وطالب محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مضيفاً أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.

وأكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.