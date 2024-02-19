(أونروا): المساعدات تدخل لغزة بشكلٍ شحيح والمنظومة على وشك الانهيار

رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، أن ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة تراجع بشكلٍ كبير، بسبب إغلاق متظاهرين إسرائيليين معبر كرم أبو سالم احتجاجا على إدخال المساعدات لقطاع غزة.وأضاف أبو حسنة أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار إن لم يتم اتخاذ إجراءات دراماتيكية أو إجراءات حقيقية على الأرض خصوصاً وأن الأوضاع الصحية متدهورة حيث يعاني مئات الآلاف من المرض، والانتشار الكبير للأوبئة، وفق (روسيا اليوم).وأردف أن (أونروا) أعلنت أن "ثلاثة من أصل أربعة فلسطينيين في غزة يشربون مياه ملوثة وهذا يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي والتهاب السحايا وكثير من الأمراض التي اندثرت ولكنها تعود مرة أخرى إلى القطاع".وأشار إلى أن "استمرار الأوضاع بهذه الطريقة واستمرار إغلاق المعابر من قبل المتظاهرين الإسرائيليين ومنعهم دخول أي شيء إلى غزة يحتم إلى وقوع كارثة لم تكن مسبوقة".