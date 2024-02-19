مسؤول إسرائيلي: من المحتمل بناء رصيف عائم شمال رفح يسمح بوصول المساعدات الدولية

قال مصدر إسرائيلي، إنه من المحتمل بناء رصيف عائم شمال رفح، يسمح بوصول المساعدات الدولية ورسو السفن التي تحمل مساعدات طبية الى مستشفى ميداني، وذلك للتعامل مع أعداد كبيرة للنازحين في رفح.



كما نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤوليْن إسرائيليين، واثنين آخرين من المنطقة، توقعهم، بأن تستمر المعارك العنيفة في قطاع غزة من ستة إلى ثمانية أسابيع قادمة، بينما يستمر الإعداد لعملية التوغل البري في مدينة رفح.



ووفقا للمسؤولين، فإن قادة جيش الاحتلال يثقون بقدراتهم على إلحاق ضرر كبير بما تبقى من قدرات عسكرية لحركة حماس في القطاع، وبالتالي تمهيد الطريق لخفض وتيرة القتال، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ونقل تقرير عن مسؤول المخابرات السابق، آفي ميلامد، قوله إن هناك فرصة ضئيلة لتذعن الحكومة الإسرائيلية للانتقادات الدولية وتلغي النشاط العملية العسكرية في رفح، وفق تعبيره.



وقال مسؤول إسرائيلي آخر إنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، وهو الأمر الذي يتوافق عليه مسؤولون إقليميون آخرون أيضًا، والذي يسمح بنصب خيام للنازحين بالقرب من رفح.



وادعى مسؤول أمني رفيع في المنطقة، إن إسرائيل تعتقد أن قادة حماس والمختطفين موجودون في رفح.



وقال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أمس، في تقييم للوضع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إن "حماس تبحث عن بديل للسنوار"، وأنه تم القضاء على لواء خانيونس التابع للمنظمة حماس، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطن