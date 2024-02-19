القدرة: الاحتلال يواصل تحويل مجمع ناصر الطبي في خانيونس لثكنة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية، وتُعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة".وأفاد القدرة بأن جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لاخلاء من تبقى المرضى لمستشفيات اخرى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لازال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي.