حماس ترد على تصريحات غالانت بشأن يحيى السنوار

رام الله - دنيا الوطنردت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، على تصريحات لوزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، بشأن قائد الحركة في القطاع، يحيى السنوار.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر قيادي في الحركة قوله، إن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والمجاهد السنوار سخيفة"، مشيراً إلى أن "معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة".وأكدت حماس على أن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والمجاهد السنوار سخيفة"، لافتة إلى أن تصريحات غالانت عن خلافات داخل قيادة الحركة والبحث عن بديل للسنوار كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة.وشددت الحركة على أن "فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية".وكان غالانت قال في تصريحات له، بأن حماس فقدت الاتصال مع السنوار في القطاع، وتبحث عن بديل له.