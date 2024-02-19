الصحة بغزة: مجازر جديدة في القطاع.. و29092 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و145 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.كما أكد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29092 شهيداً و69028 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.