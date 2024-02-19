غانتس: إذا لم يعد الرهائن لبيوتهم فإن القتال سيمتد لرفح في رمضان







وأضاف في خطاب ألقاه في القدس خلال مؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأميركية، أننا "سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة، عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان"، وفق تعبيره.



وتابع: "لأولئك الذين يقولون إنّ الثمن باهظ للغاية، أقول بكل وضوح: أمام مقاتلي حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، وبهذه الطريقة يمكن للمدنيين في غزة الاحتفال بأعياد شهر رمضان".

قال ، إنه "ينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح".





وتقع مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، والتي يتكدّس فيها نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.



رام الله - دنيا الوطنحذّر العضو بحكومة الحرب في إسرائيل بيني غانتس، من أنه إذا لم تُفرج حماس بحلول شهر رمضان عن كل الرهائن المحتجزين لديها، فإنّ الجيش سيشنّ هجوما بريا على رفح.