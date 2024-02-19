الاحتلال يفرض قيوداً على دخول فلسطينيي 48 للمسجد الأقصى في رمضان





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الإجراءات والتوصيات الجديدة يمكنها أن تطال فلسطينيي عام 48 كذلك.



وطرحت شرطة الاحتلال حل وسط بخصوص القيود الممكن فرضها على دخول فلسطينيي أراضي 48، إلى الأقصى خلال شهر رمضان.



ووفقاً لمصدرين حضرا النقاش الذي عقد بهذا الشأن أمس، فإن الشرطة اقترحت فرض قيود على مراحل بحيث يحظر على الرجال حتى سن الـ 40 دخول الأقصى فيما يتم تحديد أعمار النساء والأطفال لاحقا.



وسيتم تطبيق هذا الإجراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل على أن يتم اتخاذ قرار في نهايته.



وأشار هذان المصدران إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ابدى تأييده لهذا المقترح وطلب فحص الموضوع بإمعان.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تقدم الدوائر الأمنية الإسرائيلية، إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، توصياتها بشأن طبيعة القيود التي ستُفرض على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.