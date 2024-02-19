فيديو: طريق "794".. الشارع الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه





وحسب (القناة 14) الإسرائيلية، فإن الطريق العرضي "794" يبدأ من منطقة مستوطنة (نحال عوز) في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريبا، وهو يقطع أواصر القطاع.



وأفادت بأن عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية، التابعة لسلاح الهندسة في الجيش، تقوم حاليا ببناء مصانع للحجارة وتكسيرها لإقامة هذا الطريق، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وقال قائد الكتيبة "601"، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، المقدم شمعون عوركابي للقناة: "نحن الآن ضمن نطاق طريق نتسريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي ينشئ حاجزا بين شمال القطاع وبين منطقة الوسط والجنوب لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق التي يتواجد بها العدو، ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والتحكم بها بشكل دقيق".



وتدمر قوات الاحتلال جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، كما يظهر فيديو بثته القناة، التي قال مراسلها إن هذا الطريق يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة.











رام الله - دنيا الوطنبهدف فصل شمال قطاع غزة عن بقية أجزائه، بدأ جيش الاحتلال في إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه.