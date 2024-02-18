شبهها بـ"نظام هتلر".. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة



وقال لولا في تصريحات صحفية، في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة".



وأضاف: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وفي كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، أشار دا سيلفا إلى أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وقال "يجب أن تتوقف آلة القتل"، كما أكد أنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة وقبولها في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، ودعا إلى إصلاحات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأعلن دا سيلفا أن حكومته ستقدم مساعدات جديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي أن 12 من بين 13 ألفا يعملون لصالح الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.



وأضاف: "يجب التحقق جيدا من الاتهامات الأخيرة الموجهة لموظفي أونروا حتى لا يتعطل عمل الوكالة". ودعا الدول الأخرى إلى الاستمرار في تقديم المساعدات وزيادتها.



وفي أعقاب هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كلام رئيس البرازيل "مخزي وخطير، يتعلق الأمر بالتقليل من شأن المحرقة ومحاولة المس بالشعب اليهودي وبحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تجاوز للخط الأحمر" وفق تعبيره.



فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، إن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به تل أبيب بنظام هتلر ومحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.