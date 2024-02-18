شؤون فلسطينية

شبهها بـ"نظام هتلر".. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة

شبهها بـ"نظام هتلر".. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، إن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به تل أبيب بنظام هتلر ومحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا في تصريحات صحفية، في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة".

وأضاف: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وفي كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، أشار دا سيلفا إلى أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال "يجب أن تتوقف آلة القتل"، كما أكد أنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة وقبولها في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، ودعا إلى إصلاحات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعلن دا سيلفا أن حكومته ستقدم مساعدات جديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي أن 12 من بين 13 ألفا يعملون لصالح الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف: "يجب التحقق جيدا من الاتهامات الأخيرة الموجهة لموظفي أونروا حتى لا يتعطل عمل الوكالة". ودعا الدول الأخرى إلى الاستمرار في تقديم المساعدات وزيادتها.

وفي أعقاب هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كلام رئيس البرازيل "مخزي وخطير، يتعلق الأمر بالتقليل من شأن المحرقة ومحاولة المس بالشعب اليهودي وبحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تجاوز للخط الأحمر" وفق تعبيره.

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.

أخبار ذات صلة

محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

سموتريتش: تشجيع هجرة المؤيدين لحماس من غزة هدف سياسي..ويجب أن يكون رمضان صعباً بالضفة

سموتريتش: تشجيع هجرة المؤيدين لحماس من غزة هدف سياسي..ويجب أن يكون رمضان صعباً بالضفة

المالكي: حان الوقت لوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

المالكي: حان الوقت لوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

(أونروا): المساعدات تدخل لغزة بشكلٍ شحيح والمنظومة على وشك الانهيار

(أونروا): المساعدات تدخل لغزة بشكلٍ شحيح والمنظومة على وشك الانهيار

مسؤول إسرائيلي: من المحتمل بناء رصيف عائم شمال رفح يسمح بوصول المساعدات الدولية

مسؤول إسرائيلي: من المحتمل بناء رصيف عائم شمال رفح يسمح بوصول المساعدات الدولية

القدرة: الاحتلال يواصل تحويل مجمع ناصر الطبي في خانيونس لثكنة عسكرية

القدرة: الاحتلال يواصل تحويل مجمع ناصر الطبي في خانيونس لثكنة عسكرية

حماس ترد على تصريحات غالانت بشأن يحيى السنوار

حماس ترد على تصريحات غالانت بشأن يحيى السنوار

الصحة بغزة: مجازر جديدة في القطاع.. و29092 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي

الصحة بغزة: مجازر جديدة في القطاع.. و29092 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: حكومة نتنياهو تصر على استمرار حربها في غزة لفرض التهجير القسري

الرئيس عباس: حكومة نتنياهو تصر على استمرار حربها في غزة لفرض التهجير القسري

شبهها بـ&quot;نظام هتلر&quot;.. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة

شبهها بـ"نظام هتلر".. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة

شبهها بـ&quot;نظام هتلر&quot;.. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة

شبهها بـ"نظام هتلر".. الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة

مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار بالقطاع.. وواشنطن تهدد بـ &quot;الفيتو&quot;

مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار بالقطاع.. وواشنطن تهدد بـ "الفيتو"

الرئاسة ترد على نتنياهو: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي مفتاح الحل

الرئاسة ترد على نتنياهو: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي مفتاح الحل

تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع

تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

نتنياهو: نرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

نتنياهو: نرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

مصر تنفي مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

قطر تدين تهديد إسرائيل باجتياح رفح

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق