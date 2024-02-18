مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار بالقطاع.. وواشنطن تهدد بـ "الفيتو"





واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.



وأضاف البيان الأمريكي "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النص.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد غدٍ الثلاثاء على مشروع قرار جزائري ينص على وقف إطلاق النار بقطاع غزة.يأتي ذلك بعدما أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع، حيث طلبت أن يصوت المجلس الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي" وكذلك إلى إطلاق سراح كل الرهائن، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد السبت بياناً نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.