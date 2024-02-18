تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع





جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول) عن مصادر دبلوماسية تركية.



وشدد فيدان لنظيرته الألمانية على ضرورة التحرك الفوري لوقف المجازر المتواصلة في غزة، مؤكدا أن استمرار المجازر الإسرائيلية قد يؤدي إلى ردود أفعال مجتمعية في المنطقة.



واتفق الجانبان بحسب المصادر، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، علاوة عن مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.





رام الله - دنيا الوطناتفقت تركيا وألمانيا على ضرورة بذل مزيدا من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.