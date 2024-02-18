نتنياهو: نرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه سيطرح للتصويت في مجلس الوزراء موقفه المعارض لفرض إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد.وأضاف في تصريحات له، أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة، و"ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، حسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وزعم نتنياهو، بأن "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب"، وفق تعبيره.