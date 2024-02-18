جيش الاحتلال: عودة النازحين الفلسطينيين لشمال القطاع ليست مطروحة في هذه المرحلة



وقال إن الجيش يعمل على إعداد مناطق آمنة داخل القطاع للمدنيين من رفح للحفاظ على أرواحهم، مؤكداً عدم وجود خطة لإرسال السكان خارج قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أنه يتم تهيئة الظروف لنقل المدنيين الفلسطينيين من منطقة إلى اخرى داخل قطاع غزة، توطئة لعملية عسكرية ومناورة برية مرتقبة في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.وأضاف في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن عودة سكان شمال القطاع إلى أماكن سكناهم ليست مطروحة في هذه المرحلة.بدوره أكد المتحدث باسم ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أوفير جندلمان، أن جيش الاحتلال سيدخل رفح كونها آخر معقل لحماس، موضحاً أن إسرائيل مصممة على القضاء على الحركة، وفق تعبيره.