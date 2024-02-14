شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تطلق مبادرة لتمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي

نابلس-دنيا الوطن
أعلنت جامعة النجاح الوطنية وبالشراكة مع اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED) وصندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF)  عن إطلاق مبادرة لتمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي إلكترونياً كطلبة زائرين لفترة محدودة، دون أن يتحمل الطالب أو جامعته تكاليف مالية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الدمار غير المسبوق الذي يتعرض له القطاع والذي طال مناحي الحياة جميعها، وفي قلبها المشهد التعليمي المدمر، حيث هُدمت أو تضررت قرابة 70% من المؤسسات التعليميّة في القطاع، وإدراكاً من جامعة النجاح الوطنية في نابلس لضرورة استكمال التعليم وضمان عدم إضاعة هذا الحق للطلبة، فإنها تعكف من خلال شراكة وثيقة مع اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED) ومؤسسة صندوق المنح للطلبة الفلسطينيين (PSSF)، وبتنسيق مع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة على تأسيس نظام تعليمي إلكتروني مبتكر مخصّص للطلبة الجامعيين في القطاع، سيجري المباشرة بتنفيذه فور توفر الظروف الملائمة التي تتيح التحاق الطلبة في مساقاتهم الجامعية عن بُعد.

وتؤكد المبادرة على أنّه لن تكون هناك أيّة تكاليف مالية على الطلبة، فالخطوة هي استجابة إنسانية حثيثة لمعاناة طلبة غزة وتقديم الدعم اللازم لهم للتخفيف من أعباء الحرب وآثارها المدمرة على مسيرتهم التعليمية وخلق مسارات وحلول تصب في هذا الاتجاه الذي تكفله المواثيق الدولية كافة، لا سيما أنّ الشعب الفلسطيني أثبت على مدار عقود طويلة أنّ التعليم رسالة مقدسة وشعلة صوب إقامة الدولة الفلسطينية.

وتقوم المبادرة على الاستعانة بالرقمنة ومنصات التعلم الافتراضية والموارد المفتوحة/المشتركة، والدعم التقني والتعليمي، حيث شكلّت المبادرة لجنة من أفضل الخبراء في التعليم عن بعد لوضع الخطط اللازمة للعمل على دعم الطلبة بشكل مباشر فور تهيئة الظروف الملائمة لذلك، لضمان عدم حدوث أي فاقد تعليمي بسبب الحرب، لحين تعافي جامعات القطاع وقدرتها على استئناف المسيرة التعليمية لطلبتها. ودعت جامعة النجاح وشركاؤها، الجامعات المحلية والإقليمية والدولية المهتمّة للانضمام إلى المبادرة لتقديم الدعم التعليمي اللازم.

وطالت الحرب مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، حيث حُرم نحو 608 آلاف طالب من حقهم في التعليم المدرسي، وأكثر من 90 ألف طالب جامعي، وفقد آلاف الطلبة أساتذتهم وزملاءهم ومعلميهم، إذ استشهد 17 مدرساً جامعياً يحملون لقب بروفيسور، و59 مدرساً يحملون درجة الدكتوراه. واستشهد 18 طالباً من حملة درجة الماجستير، ما أدّى إلى تدمير العمود الفقري الأكاديمي لجامعات غزة، ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ خسائر قطاع التعليم في غزة تزيد عن 720 مليون دولار.

وقالت جامعة النجاح في بيان لها أن هذه المبادرة لإنقاذ قطاع التعليم في غزة تحمل بعداً تضامنياً وطنياً وإنسانياً نابعاً من إدراكها بأنّ التعليم حق لا يمكن الاستغناء عنه، حتى في أحلك الظروف وأقساها.

وأضافت الجامعة: "في هذه اللحظة الوطنية، نجدد العهد والولاء لفلسطين وشعبها، ونؤكد أنّ التعليم هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، وأنّ العلم والتعليم هما الطريق نحو بناء مستقبل أفضل لكل الأجيال".

أخبار ذات صلة

مفوض أونروا: لم يعد هناك أي مكان آمن في رفح

مفوض أونروا: لم يعد هناك أي مكان آمن في رفح

شهادات مروعة وصادمة.. الكشف عن انتهاكات جديدة للاحتلال بحق معتقلي قطاع غزة

شهادات مروعة وصادمة.. الكشف عن انتهاكات جديدة للاحتلال بحق معتقلي قطاع غزة

الأمم المتحدة: غزة تعاني من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي

الأمم المتحدة: غزة تعاني من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي

حماس: اطّلعنا على رد الاحتلال بشأن مقترح باريس وهو غير جاد بالتوصل لاتفاق

حماس: اطّلعنا على رد الاحتلال بشأن مقترح باريس وهو غير جاد بالتوصل لاتفاق

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على رفح ومحاولات التهجير لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على رفح ومحاولات التهجير لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصاب تحت رصاص قناصة الاحتلال

الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصاب تحت رصاص قناصة الاحتلال

القسام: مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف على القطاع

القسام: مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف على القطاع

عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في رفح

عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في رفح

الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً

الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية