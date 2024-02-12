شؤون فلسطينية

شهادات مروعة وصادمة.. الكشف عن انتهاكات جديدة للاحتلال بحق معتقلي قطاع غزة

شهادات مروعة وصادمة.. الكشف عن انتهاكات جديدة للاحتلال بحق معتقلي قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كُشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن شهادات صادمة ومثيرة للقلق تتعلق بالمعتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين تم الإفراج عنهم.


وبحسب المرصد، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا مجموعات من المستوطنين لحضور جلسات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين لمشاهدة وتوثيق جرائم التعذيب التي يتعرضون لها.

وأكد أسرى مفرج عنهم، وفقاً للمرصد، أن جيش الاحتلال استدعى مستوطنين، يتراوح عددهم في المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 شخصا، لمشاهدة عمليات التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها.

وأضافت الشهادات أن الأسرى تم احتجازهم في مراكز اعتقال في منطقة (زيكيم) وسجن النقب، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، وذلك بحضور المستوطنين الذين كانوا يصورون الجرائم على هواتفهم النقالة.

وبحسب للمرصد، فإن الأسرى تمت تعريتهم وتعريضهم للتعذيب بشكل علني نفسيا وجسديا.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن استغرابه من تضارب مزاعم جيش الاحتلال، الذي ادعى أن المعتقلين كانوا مقاتلين شاركوا في هجوم سابق، وتم الإفراج عنهم لاحقا، معتبرا أن هذه الرواية مغلوطة وغير صحيحة، وتم استخدامها للانتقام من المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المرصد أن جرائم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتحقيق في الانتهاكات والجرائم المروعة التي يتعرضون لها، والعمل على الكشف عن مصيرهم فورا.

أخبار ذات صلة

شهادات مروعة وصادمة.. الكشف عن انتهاكات جديدة للاحتلال بحق معتقلي قطاع غزة

شهادات مروعة وصادمة.. الكشف عن انتهاكات جديدة للاحتلال بحق معتقلي قطاع غزة

الأمم المتحدة: غزة تعاني من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي

الأمم المتحدة: غزة تعاني من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي

حماس: اطّلعنا على رد الاحتلال بشأن مقترح باريس وهو غير جاد بالتوصل لاتفاق

حماس: اطّلعنا على رد الاحتلال بشأن مقترح باريس وهو غير جاد بالتوصل لاتفاق

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على رفح ومحاولات التهجير لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على رفح ومحاولات التهجير لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية

مصدر أمني مصري يتحدث عن إجراءات جديدة عند الحدود مع القطاع

مصدر أمني مصري يتحدث عن إجراءات جديدة عند الحدود مع القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

القسام: مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف على القطاع

القسام: مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف على القطاع

عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في رفح

عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في رفح

الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً

الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز &quot;خطة مزدوجة&quot; لإخلاء السكان من رفح

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز "خطة مزدوجة" لإخلاء السكان من رفح

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية