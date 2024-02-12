الأمم المتحدة: غزة تعاني من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي



ونقل بيان للمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (فاو) عن نائبة المدير العام للمنظمة بيث بيكدول تصريحها بأن "هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع وظروف تحاكي المجاعة في غزة".



وأضافت بيكدول وفق البيان: "نرى يوميا عددا متزايدا من الأشخاص يقتربون من ظروف تحاكي المجاعة".



ولفتت إلى أن "جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة مصنفون بين أسوأ ثلاث مستويات للجوع، من المستوى الثالث الذي يعد حالة طوارئ، إلى المستوى الخامس الذي يعد كارثة"، حيث يقسم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) مستويات الجوع من واحد إلى خمسة.



وقالت بيكدول إنه "في هذه المرحلة، قد يكون حوالي 25% من هذا العدد البالغ 2,2 مليون نسمة مصنفا في الفئة الخامسة".



وأوضحت بيكدول أنه قبل الحرب، كان لدى سكان غزة "قطاع إنتاج فواكه وخضر ذاتي الاكتفاء ومليء بالبيوت البلاستيكية، كما كان لديهم قطاع قوي لتربية الماشية".



وتابعت "أدركنا من خلال تقييم للأضرار أن معظم هذه الماشية وكذلك البنى التحتية اللازمة لهذا الانتاج الزراعي دُمرت".



ويواجه حوالي 550 ألف شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي في شمال القطاع، فيما تؤثر الأزمة على جميع سكان القطاع، وفق ما أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).



ودخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، على وقع مجازر إسرائيلية متواصلة، وقصف عنيف يشهده القطاع، وخاصة في مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في حال شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة برفح بظل تكدس نحو مليون و400 ألف من سكان القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أن سكان قطاع غزة يعانون من مستويات غير مسبوقة من "ظروف تحاكي المجاعة" مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.