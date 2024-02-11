28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة











في السياق، قالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيداً و173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.أضافت في بيانها اليومي الخاص بالعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهموأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28176 شهيداً و67784 اصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.