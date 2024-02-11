شؤون فلسطينية

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة
أصدقاء المريض بغزة بعد الحرق والتدمير من قبل الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي، أحرق ودمّر مستشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة.

في السياق، قالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيداً و173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضافت في بيانها اليومي الخاص بالعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28176 شهيداً و67784 اصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



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28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

28176 شهيداً منذ بدء العدوان.. الاحتلال يًحرق ويدمّر مستشفى أصدقاء المريض بغزة

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