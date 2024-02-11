شؤون فلسطينية

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل هجوم إسرائيلي مرتقب على رفح، مشيرة إلى هدفين لهذا الهجوم.

وقالت (القناة 12)، إن الهجوم على رفح أصبح جاهزاً وينتظر موافقة المستوى السياسي، مؤكدة بأن هجوم الجيش على المدينة سيركز على هدفين هما محور فيلادلفيا وتطهير مدينة رفح نفسها من كتائب حماس، هذا بالإضافة إلى إجلاء مواطني غزة إلى مناطق أخرى في القطاع.

في بداية العملية في رفح، وفق القناة، سيركز الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، الذي يعتبر مركزا استراتيجياً، وكجزء من هذه المرحلة، سيتم تحديد وتدمير البنية التحتية لحماس وكذلك الأنفاق التي قد تكون موجودة تحت الأرض.

أما المرحلة الثانية، فإنه سيكون هناك إخلاء السكان، ومداهمة مدينة رفح، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

يشار إلى أن نحو مليون و300 ألف شخص يعيش حالياً في مدينة رفح، التي تبلغ مساحتها 55 كليو متر مربع.

وقالت القناة إنه نظرا للعدد الكبير من اللاجئين في المنطقة، سيتعين على جيش الاحتلال أن يتصرف وفقًا لـ "طريقة خان يونس" تقسيم المدينة إلى مناطق، وإعطاء إشعار قبل دخول كل منطقة - ثم تنفيذ هجوم واسع داخلها.

وفي الوقت نفسه، أعد جيش الاحتلال مجمعين جديدين في جنوب قطاع غزة، وسيتم نقل اللاجئين من رفح إلى تلك المناطق لتخفيف الازدحام والسماح بحرية العمل العسكري لإسرائيل.

وكانت حركة حماس حذرت أمس السبت، من وقوع "مجزرة" في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزّة.

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