مصدر أمني مصري يتحدث عن إجراءات جديدة عند الحدود مع القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشف مصدر أمني مصري مسؤول، أن القوات المصرية عززت انتشارها على الحدود وعمدت إلى زيادة ارتفاع الجدار الحدودي مع القطاع ووضع المزيد من الأسلاك الشائكة.ونقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، عن المصدر الأمني المصري، بأن هذه الإجراءات تأتي بسبب تعرض أجزاء من الجدار وأسلاكه الشائكة لأضرار جراء القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه خلال الأيام الماضية، وفق ما نقل موقع (العربية).كما أوضح أن القوات المصرية عززت انتشارها على طول حدود غزّة من البحر المتوسط شمالا حتى كرم أبو سالم جنوبا على خلفية التهديدات الإسرائيلية بقرب شن هجوم على رفح.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تنوي الوصول الى كتائب القسام التابعة لحركة حماس، التي بقيت في رفح.وقال في تصريحات لقناة (ِِABC) الأميركية، إن ذلك سيُنفذ مع إقامة ممر آمن للمدنيين ليتمكنوا من مغادرة المنطقة وباتفاق مع الإدارة الأمريكية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تعد خططاً بهذا الشأن، وأن إبعاد مدنيين عن مناطق القتال هو جزء من مجهودها الحربي، بخلاف حماس التي تحاول إبقاءهم هناك، وفق زعمه.وشدد على أنه "من يقول لنا أنه لا يجوز لنا البتة الدخول إلى رفح، يقول لنا بالفعل اخسروا الحرب وأبقوا حماس في الحكم"، على حد تعبيره.