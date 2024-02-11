القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

رام الله - دنيا الوطن





أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، عن مقتل اثنين من أسيرين إسرائيليين وإصابة ثمانية أخرين بجروحٍ خطيرة.





وقالت القسام في بيان مقتضب لها أن "الأسرى قد قتلوا نتيجة القصف المتواصل على قطاع غزة، وأوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم".





وحملت كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل تواصل القصف والعدوان على قطاع غزة.







