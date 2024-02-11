شؤون فلسطينية

الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصابة تحت رصاص قناصة الاحتلال

الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصابة تحت رصاص قناصة الاحتلال
الطبيبة أميرة العسولي
رام الله - دنيا الوطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه طبيبة في مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة خانيونس،وهي تركض من مبنى المستشفى إلى إحدى الخيام لإحدى الأسر النازحة في المستشفى بعد أن قام أحد جنود الاحتلال بقنص أحد المواطنين ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه نتبجة استهداف جيش الاحتلال لأي جسم متحرك داخل المجمع.

وظهرت الطبيبة أميرة العسولي وهي تحني ظهرها وتركض مسرعة لتفادي طلقات الرصاص التي يطلقها قناصة جيش الاحتلال، وبالفعل تمكنت من الوصول للمصاب وساعدت في نقله إلى داخل المبنى  ليتلقى الإسعافات والعلاج اللازم داخل المستشفى.

وقالت الدكتورة العسولي في مقابلة مسجلة لها " أنا أميرة العسولي استشارية نساء وتوليد وأعمل بشكل تطوعي ومن الناس الصامدة في مجمع ناصر الطبي، نحن رسالتنا معروفة نحن نقسم أن نقدم المساعدة وإنقاذ الأخرين ولا أشعر بالخوف على نفسي إنما الخوف على سلامة الأخرين".

أوضحت كانت هناك محاولات لإنقاذ الشاب المصاب ولكن لم يتمكن المسعفون من الوصول إليه بسبب طائرات الكواد كابتر التي تطلق النيران، ولكن شعرت أن الله نزع الخوف من قلبي وعندما أشعر أن هناك من يحتاج مساعدتي سأتوجه إليه بشكل مباشر.



وأضافت "سابقا حدث أنه استشهد رجل تحت النافذة وخرجت لمحاولة مساعدته لكن للأسف وصلنا إليه كان قد استشهد، وحاول المسعفون الوصول إليه لكن للأسف لم يتمكنوا بسبب طائرات الكواد كابتر تستهدف كل من يتحرك، الرصاصة التي أصابته كان من الممكن أن تصيبني".


 



 

هذا الحدث لقي ثناءاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسب الجرأة والشجاعة التي تحلت بها الطبيبة واندفاعها نحو إنقاذ الحالة دون الخوف من الاستهداف، الأمر الذي دفع رسام الكاريكاتير علاء اللقطة للتعليق على الحدث برسم كاريكاتير صور فيه الطبيبة بملاك مجنح يطير لإنقاذ الآخرين.



 

أخبار ذات صلة

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

سيُركز على هدفين.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على رفح

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على رفح ومحاولات التهجير لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية

الرئاسة الفلسطينية: الهجوم على رفح ومحاولات التهجير لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية

مصدر أمني مصري يتحدث عن إجراءات جديدة عند الحدود مع القطاع

مصدر أمني مصري يتحدث عن إجراءات جديدة عند الحدود مع القطاع

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصابة تحت رصاص قناصة الاحتلال

الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصابة تحت رصاص قناصة الاحتلال

أونروا: الخطر الآن يلوح في الأفق في ظل مخاطر استهداف الاحتلال منطقة رفح

أونروا: الخطر الآن يلوح في الأفق في ظل مخاطر استهداف الاحتلال منطقة رفح

القسام: مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف على القطاع

القسام: مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف على القطاع

عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في

عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

القسام تعلن مقتل أسيريين إسرائيليين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة

الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً

الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز &quot;خطة مزدوجة&quot; لإخلاء السكان من رفح

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز "خطة مزدوجة" لإخلاء السكان من رفح

الأمم المتحدة: 300 ألف شخص على الأقل بخطر في شمال غزة ووسطها

الأمم المتحدة: 300 ألف شخص على الأقل بخطر في شمال غزة ووسطها

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الخارجية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها على رفح

الخارجية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها على رفح

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين