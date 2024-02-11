الطبيبة أميرة العسولي تنقذ مصابة تحت رصاص قناصة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن









أوضحت كانت هناك محاولات لإنقاذ الشاب المصاب ولكن لم يتمكن المسعفون من الوصول إليه بسبب طائرات الكواد كابتر التي تطلق النيران، ولكن شعرت أن الله نزع الخوف من قلبي وعندما أشعر أن هناك من يحتاج مساعدتي سأتوجه إليه بشكل مباشر.











وأضافت "سابقا حدث أنه استشهد رجل تحت النافذة وخرجت لمحاولة مساعدته لكن للأسف وصلنا إليه كان قد استشهد، وحاول المسعفون الوصول إليه لكن للأسف لم يتمكنوا بسبب طائرات الكواد كابتر تستهدف كل من يتحرك، الرصاصة التي أصابته كان من الممكن أن تصيبني".





























تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه طبيبة في مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة خانيونس،وهي تركض من مبنى المستشفى إلى إحدى الخيام لإحدى الأسر النازحة في المستشفى بعد أن قام أحد جنود الاحتلال بقنص أحد المواطنين ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه نتبجة استهداف جيش الاحتلال لأي جسم متحرك داخل المجمع.وظهرت الطبيبة أميرة العسولي وهي تحني ظهرها وتركض مسرعة لتفادي طلقات الرصاص التي يطلقها قناصة جيش الاحتلال، وبالفعل تمكنت من الوصول للمصاب وساعدت في نقله إلى داخل المبنى ليتلقى الإسعافات والعلاج اللازم داخل المستشفى.وقالت الدكتورة العسولي في مقابلة مسجلة لها " أنا أميرة العسولي استشارية نساء وتوليد وأعمل بشكل تطوعي ومن الناس الصامدة في مجمع ناصر الطبي، نحن رسالتنا معروفة نحن نقسم أن نقدم المساعدة وإنقاذ الأخرين ولا أشعر بالخوف على نفسي إنما الخوف على سلامة الأخرين".هذا الحدث لقي ثناءاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسب الجرأة والشجاعة التي تحلت بها الطبيبة واندفاعها نحو إنقاذ الحالة دون الخوف من الاستهداف، الأمر الذي دفع رسام الكاريكاتير علاء اللقطة للتعليق على الحدث برسم كاريكاتير صور فيه الطبيبة بملاك مجنح يطير لإنقاذ الآخرين.