عضو (كابينت) الإسرائيلي: مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في





وفنّد ديختر الذي كان رئيس (شاباك) في السابق، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، التحذيرات بأن نشاطاً عسكرياً في رفح أثناء شهر رمضان قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع.





وقال إن "الطرف المصري سمى حرب يوم الغفران بحرب رمضان لأنها حلت في هذا الشهر"، وأضاف: أن شهر رمضان ليس خالياً من الحروب ولم يكن قط كذلك، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال الوزير العضو في (كابينت) السياسي الأمني في إسرائيل، إن مصر ليست صاحبة الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في رفح لأنها رفضت تسلم المدينة في معاهدة السلام مع إسرائيل.