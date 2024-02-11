نتنياهو: سنقيم ممراً آمناً للمدنيين لمغادرة رفح بالاتفاق مع الإدارة الأميركية





وقال في تصريحات لقناة (ِِABC) الأميركية، إن ذلك سيُنفذ مع إقامة ممر آمن للمدنيين ليتمكنوا من مغادرة المنطقة وباتفاق مع الإدارة الأمريكية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تعد خططاً بهذا الشأن، وأن إبعاد مدنيين عن مناطق القتال هو جزء من مجهودها الحربي، بخلاف حماس التي تحاول إبقاءهم هناك، وفق زعمه.





وشدد على أنه "من يقول لنا أنه لا يجوز لنا البتة الدخول إلى رفح، يقول لنا بالفعل اخسروا الحرب وأبقوا حماس في الحكم"، على حد تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اسرائيل تنوي الوصول الى كتائب القسام التابعة لحركة حماس، التي بقيت في رفح.