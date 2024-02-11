الصحة : الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 117 شهيداً





قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت، في الموجز اليومي لأعداد شهداء الحرب على غزة "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب16 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية بقطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيداً و 152 إصابة خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية".





رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الوزارة بمنشور لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي طرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها.ووفقاً لهذه الأعداد ترتفع حصيلة الشهداء من 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28064 شهيداً و 67611 جريح.