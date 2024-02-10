شؤون فلسطينية

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت 10، إن الاحتلال الإسرائيلي منع تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن الإمدادات الغذائية لـ 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء أسدود الذي تسيطر عليها قوات الاحتلال بسبب القيود التي فرضتها حكومة الاحتلال مؤخراً.

ويدور الحديث وفقا لـ (أونروا)، عن 1049 حاوية من الأرز والدقيق والحمص والسكر والزيت النباتي.

وقال مدير (أونروا) فيليب لازاريني، إن مساعدات إنسانية قادمة للفلسطينيين موجودة في ميناء أسدود منذ عدة أسابيع، في حين أفاد الناقل الإسرائيلي بأنه تلقى اتصالا من الجمارك الإسرائيلية، أمرته بوقف العمل مع أي حمولة للوكالة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مخطط إسرائيلي يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات على المنظمة.

ويأتي المخطط الإسرائيلي بالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية من قبل "اليمين المتطرف" إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة الذين تم إجلاؤهم خلال الانسحاب من القطاع عام 2005، وهو ما يحتاج إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" عن غزة لعام 2005 من قبل الكنيست.
ويقضي المخطط الإسرائيلي، إلى منع عمل وكالة (أونروا) في فلسطين، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة بموافقة واشنطن.

ويوم الخميس الماضي، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
 
وقال غوتيريش، إنه من غير الممكن استبدال (أونروا) التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على مزاعم إسرائيلية.

وأوضح أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".

وشدّد غوتيريش على أنّه "ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات"، لافتا إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.

وحذّرت (أونروا) في وقت سابق، من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.

أخبار ذات صلة

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

أونروا: إسرائيل منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أسدود

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز &quot;خطة مزدوجة&quot; لإخلاء السكان من رفح

نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز "خطة مزدوجة" لإخلاء السكان من رفح

(والا): إسرائيل سلّمت مصر وقطر جوابها على رد حماس ورفضت جزءاً كبيراً من مطالبها

(والا): إسرائيل سلّمت مصر وقطر جوابها على رد حماس ورفضت جزءاً كبيراً من مطالبها

الأمم المتحدة: 300 ألف شخص على الأقل بخطر في شمال غزة ووسطها

الأمم المتحدة: 300 ألف شخص على الأقل بخطر في شمال غزة ووسطها

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الخارجية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها على رفح

الخارجية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها على رفح

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

الكشف عن تفاصيل رد حماس على مقترح إطار التهدئة في غزة

الكشف عن تفاصيل رد حماس على مقترح إطار التهدئة في غزة

حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر

حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر

غالانت: عملياتنا البرية في غزة من العمليات الأكثر تعقيداً في التاريخ.. وسنصل إلى رفح

غالانت: عملياتنا البرية في غزة من العمليات الأكثر تعقيداً في التاريخ.. وسنصل إلى رفح

الرئاسة: يجب وضع آلية واضحة وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الرئاسة: يجب وضع آلية واضحة وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الحرب على غزة: مجازر إسرائيلية متواصلة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27.478

الحرب على غزة: مجازر إسرائيلية متواصلة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27.478

أونروا: سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة غير مسبوقة

أونروا: سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة غير مسبوقة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

سانا: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين