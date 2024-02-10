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شؤون فلسطينية

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها

العثور على جثمان الطفلة هند بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال معها
الطفلة هند
عُثر صباح اليوم السبت على جثمان الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، برفقة جثامين خمسة  من أفراد عائلتها بعد 12 يوماً من فقدان الاتصال بها، وكانت دبابات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت العائلة داخل سيارة، وأطلق جنود الاحتلال النار على عدد من أقارب الطفلة قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب قطاع غزة.

وذكرت الجزيرة على لسان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا "نهاية الطفلة هند كانت مأسوية بعد أن عاشت ساعات من الرعب". 

يذكر أن الطفلة هند بقيت هي وابنة خالها ليان (14 عاما) على قيد الحياة لبضعة ساعات بعد أن قام  جنود الاحتلال بقنص ذوي الطفلة، وكانت الطفلة ليان قد أصيب وبقيت تنزف إلى أن فارقت الحياة، المصير ذاته لقيته هند بعد أن بقيت محاصرة في السيارة بين جثامين أقربائها إلى أن فارقت الحياة.

وفي وقتٍ سابق ذكر سميح حمادة عم الطفلة في مداخلة هاتفية للتلفزيون (العربي) أنه بقي على تواصل مع الطفلة هند وحاول طمأنتها بأن سيارة الإسعاف توجت للمكان لإجلائها من السيارة إلى أن قُطع الاتصال مع سيارة الإسعاف التي توجهت للمكان ولم تتمكن من إنقاذها.

وأعلنت جمعية  الهلال الأحمر الفلسطيني أنهم عثروا على جثمانيّ المعسفيين اللذان توجها لمحاولة إنقاذ الطفلة هند بعد التنسيق مع مؤسسات دولية، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف.



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