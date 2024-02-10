الرئاسة المصرية: فتحنا معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط





أصدرت الرئاسة المصرية بياناً أوضحت فيه أنها عملت على فتح معبر رفح دون قيد أو شرط وحشدت المساعدات الإنسانية بأحجام كبيرة من جمهورية مصر العربية ومن عدة دول بادرت بالتبرع وإرسال المساعدات إلى مطار العريش.





وذكر البيان أن مصر تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل لتهدئة الأوضاع في القطاع والعمل على وقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدنة الإنسانية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، مشددةَ على أن محاولات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل وأن الحل الأمثل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الرئاسة المصرية في بيانها الذي أصدرته للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ادعى انه تدخل شخصياً للضغط على مصر لفتح المعبر متهماً إياها بإغلاق معبر رفح البري في وجه المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة؛ أنهم ضغطوا بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول المساعدات إلى القطاع، مشرةً إلى أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح حال دون دخول المساعدات وأنه عند انتهاء القصف أعيدت تهيئة المعبر لدخال أكبر قد ممكن من المساعدات.وأكدت الرئاسة المصرية في بيانها على تمسكها بموقفها بضرورة وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، وحماية المدنيين الذين يتعرضون للمعاناة الإنسانية والجوع والمرض، مشيرة إلى استمرار مصر في تنظيم وقيادة وحشد المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة.