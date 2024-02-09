نتنياهو يوعز للجيش بتجهيز "خطة مزدوجة" لإخلاء السكان من رفح

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعرض "خطة مزدوجة" على الحكومة لإخلاء سكان رفح جنوب قطاع غزة، وبدء عملية عسكرية برية فيها.



وقال مكتب نتنياهو، الجمعة، إنه "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على أربع كتائب لحماس في ‎رفح".



يأتي ذلك وسط تزايد تحذيرات دول عدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإسرائيل، بأن أي عملية عسكرية برية في رفح ستؤدي لكارثة، في ظل تكدس نحو مليون و300 ألف نازح، جراء الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الخامس.



كما وحذّر أنطوني غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، من "تداعيات إقليمية لا تحصى"، لهجوم إسرائيلي بريّ محتمَل على مدينة رفح التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر.



وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى".



وجدّد مطالبته بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، والإفراج عن جميع الرهائن.



فيما قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ولوزير جيشه يوآف غالانت، الأربعاء، إن واشنطن قلقة إزاء عمليّة عسكريّة بريّة مُحتملة في رفح، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطن