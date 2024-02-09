الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء، و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضيةوأضاف في تقريره اليوم لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 126 على التوالي، بأن عدداً من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهموأكد القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 27947 شهيداً و67459 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.