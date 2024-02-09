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مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع

الصحة بغزة: 27947 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء، و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضاف في تقريره اليوم لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 126 على التوالي، بأن عدداً من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وأكد القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 27947 شهيداً و67459 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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