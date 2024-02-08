بلينكن: رد حماس يخلق مجالات للتوصل إلى اتفاق



وأردف: "أبلغت قادة إسرائيل بأن العدد اليومي للقتلى والجرحى في غزة لا يزال مرتفعا للغاية"، مبينا أن "العائلات في قطاع غزة تعتمد على المساعدات وهي كعائلاتنا تجمعنا معها الإنسانية".



وقال بلينكن: "تحدثت مع السلطة الفلسطينية عن أهمية إصلاح نفسها قبل الإعلان عن أي خطوات مستقبلية".



وشدد على أننا "عازمون على السعي للتوصل إلى سلام عادل ودائم وتحقيق الأمن للمنطقة بأكملها عبر مسار دبلوماسي".



في سياق مختلف، قال بلينكن إن "على إسرائيل مسؤولية للحفاظ على المدنيين وأي حملة عسكرية تحتاج لإدراك ذلك وهذا ينطبق على رفح".





رام الله - دنيا الوطنعلق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي مساء الأربعاء، على رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق الإطار الذي نتج عن اجتماع باريس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة.وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، إن "هناك أمور لم يتم قبولها في رد حماس على المقترح، إلا أنه يخلق مجالات للتوصل إلى اتفاق".وأضاف أن "هذه زيارتي الخامسة للمنطقة للتشاور مع الشركاء من أجل إطلاق جميع الأسرى المتبقين".وأشار بلينكن إلى أن هناك أموراً لم يتم قبولها في رد حماس على المقترح، كما أن هناك أموراً غير مشجعة في رد حماس"، مؤكداً في الوقت ذاته أن رد حماس يوجد مجالاً للتوصل إلى اتفاق.وأكد انه ناقش مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق.في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك مئات الآلاف يعانون من المجاعة في غزة ولا يزال القتل مستمرا، متابعاً: "أكدت أكثر من مرة على ضرورة حماية المدنيين خلال المعارك في غزة والدفع بمزيد من المساعدات".ولفت بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة هي أكثر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، ونجري عملية تقييم في شمالي غزة بهدف إدخال مزيد من المساعدات"وشدد على أنه يجب على إسرائيل السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.