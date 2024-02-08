الحرب على غزة تدخل شهرها الخامس: مجازر إسرائيلية متواصلة.. والأوضاع الإنسانية والصحية تزداد كارثية

رام الله - دنيا الوطندخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الخامس، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 124 يوماً ارتكابه آلاف المجازر بحق المدنيين، ما خلّف أكثر من 27 ألف شهيد، ونحو 68 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب وزراة الصحة الفلسطينية بغزة.وتزداد الأوضاع الصحية كارثية، مع استمرار القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع، وتوغل قوات جيش الاحتلال في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى لخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، وسط مناشدات متواصلة من وزارة الصحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.كما تزداد معاناة سكان القطاع، في ظل حالة النزوح الكبيرة من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث يتكدس نحو مليون و300 ألف مواطن في محافظة رفح، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، وأدى لشح المواد الغذائية، وغلاء الأسعار، وصعوبة الحصول على المياه، إضافة لانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين.وفي شمال القطاع، يعاني الأهالي والنازحين الذين آثروا البقاء في مناطقهم رغم تهديد الاحتلال، أوضاعاً أقل ما يقال عنها كارثية، مع استمرار القصف والحصار من قبل جيش الاحتلال، وفصله الشمال عن الجنوب، ومنعه وصول الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية، ما أدى لنفاد المواد الغذائية الأساسية والبضائع وخاصة الدقيق، وغلاء كبير فيما تبقى بالأسواق، وظهور بوادر مجاعة حقيقة تهدد المواطنين، ما اضطرهم لطحن علف الحيوانات والذرة، وخبزه، لإطعام أطفالهم، وسد جوعهم.في السياق، تواصل المقاومة الفلسطينية بمختلف أذرعها، تصديها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، وإيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوفه، وتكبيده خسائر كبيرة في آلياته وعتاده.