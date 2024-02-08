مباشر | تغطية صحفية: تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

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السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب الاحتلال منها.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

ورداً على تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بخصوص مسار السلام العربي الإسرائيلي، قالت الخارجية السعودية إن "موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي -وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن- إلى "الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد زار السعودية يوم الاثنين، وبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية العاجلة وضمان وصولها إلى من يحتاجون إليها في غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة منذ أربعة أشهر، خلّفت أكثر من 27 ألف شهيد، وأكثر من 66 ألف مصاب، إضافة لدمار واسع في البنى التحتية والمباني السكنية بمختلف مناطق القطاع، كما خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جراء القصف والحصار المتواصلين.

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