الأمم المتحدة تُحذّر من عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح

رام الله - دنيا الوطنحذّرت الأمم المتحدة من هجوم إسرائيليّ بريّ على رفح جنوبيّ غزة، فيما قال أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، إن العالم يدخل "حقبة الفوضى".وحذّر غوتيريش، اليوم الأربعاء، من "تداعيات إقليمية لا تحصى"، لهجوم إسرائيلي بريّ محتمَل على مدينة رفح التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر.وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "عملا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى".وجدّد مطالبته بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، والإفراج عن جميع الرهائن.وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ولوزير جيشه يوآف غالانت، اليوم، إن واشنطن قلقة إزاء عمليّة عسكريّة بريّة مُحتملة في رفح، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.يشار إلى أن نحو 1,7 مليون فلسطيني نزحوا خلال الحرب، ويعيش 1,2 مليون منهم في منطقة رفح الحدودية مع مصر، وفق الأمم المتحدة.