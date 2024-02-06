حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".



وثمنت الحركة، دور مصر وقطر وكافة الدول "التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا"، بحسب نص البيان.



وتابعت: "وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".



