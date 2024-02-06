شؤون فلسطينية

حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر

حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، تسليم ردها حول اتفاق الإطار للوسطاء وذلك بعد التشاور مع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "تعاملت الحركة مع المقترح  بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على  شعبنا، وبما  يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وثمنت الحركة، دور مصر وقطر وكافة الدول "التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا"، بحسب نص البيان.

وتابعت: "وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة  القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".

أخبار ذات صلة

حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر

حركة حماس تسلم ردها على إتفاق الهدنة في غزة لقطر ومصر

غالانت: عملياتنا البرية في غزة من العمليات الأكثر تعقيداً في التاريخ.. وسنصل إلى رفح

غالانت: عملياتنا البرية في غزة من العمليات الأكثر تعقيداً في التاريخ.. وسنصل إلى رفح

الرئاسة: يجب وضع آلية واضحة وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الرئاسة: يجب وضع آلية واضحة وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الحرب على غزة: مجازر إسرائيلية متواصلة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27.478

الحرب على غزة: مجازر إسرائيلية متواصلة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27.478

أونروا: سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة غير مسبوقة

أونروا: سكان غزة يموتون أمام عيون العالم في كارثة غير مسبوقة

استشهاد 8 مواطنين بغارات إسرائيلية في دير البلح

استشهاد 8 مواطنين بغارات إسرائيلية في دير البلح

&quot;الصحة&quot; بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيداً

"الصحة" بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيداً

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع المبعوث الأممي لعملية السلام تور وينسلاند

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع المبعوث الأممي لعملية السلام تور وينسلاند

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

استشهاد 8 مواطنين بغارات إسرائيلية في دير البلح

استشهاد 8 مواطنين بغارات إسرائيلية في دير البلح

&quot;الصحة&quot; بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيداً

"الصحة" بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيداً

اشتية: نتواصل مع حماس من خلال مصر وقطر

اشتية: نتواصل مع حماس من خلال مصر وقطر

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 24 مواطنا بقصف إسرائيلي وسط وجنوب القطاع

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد 24 مواطنا بقصف إسرائيلي وسط وجنوب القطاع

الخارجية البلجيكية: نتابع بقلق تحركات الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع

الخارجية البلجيكية: نتابع بقلق تحركات الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع

الخارجية تحذر من هجوم وشيك للاحتلال على رفح

الخارجية تحذر من هجوم وشيك للاحتلال على رفح

قيادي بحماس: سنرد على مقترح صفقة التبادل في &quot;القريب العاجل&quot;

قيادي بحماس: سنرد على مقترح صفقة التبادل في "القريب العاجل"

ثلاثة شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى &quot;الهلال الأحمر&quot; بخانيونس

ثلاثة شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على مبنى "الهلال الأحمر" بخانيونس

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

الخارجية المصرية تُصدر بياناً بشأن أنباء سعي الاحتلال تهجير الفلسطينيين

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

رئيس الوزراء القطري: جهود الوساطة لتجديد الهدنة في قطاع غزة مستمرة

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية